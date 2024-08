Pagelle Roma-Empoli 1-2 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata di. Arriva una sconfitta per i capitolini, che colpiscono tre legni, ma si fanno sorprendere dall’nel debutto casalingo. La formazione giallorossa parte meglio e con Dovbyk va vicino al gol dello svantaggio, ma una clamorosa occasione da rete capitata sulla testa di Gyasi spaventa l’Olimpico e l’prende fiducia con il passare dei minuti. Una chance ancora più incredibile capita poco dopo sulla testa di Colombo dopo una respinta di Svilar su Fazzini, ma l’ex attaccante di Lecce e Monza a porta vuota colpisce la traversa. I padroni di casa continuano a far fatica e alla fine vengono puniti dal già citato Gyasi, che questa volta, ancora solo sul secondo palo, non sbaglia con il piede destro.