Notte in bianco per un biglietto di tribuna

(Di domenica 25 agosto 2024) I posti insono stati polverizzati nel giro di una mattinata. Qualcuno più audace si è accampato la sera precedente trascorrendo lain auto. Tanti stazionavano di fronte al percorso espositivo i Colori della Giostra già dalle 6 del mattino. Sono tornate ieri le code per accaparrarsi unper assistere alla Giostra del Saracino di domenica 1 settembre in piazza Grande. Ieri per tutta la mattina in piazza della Libertà accanto al portone del Comune, è andata avanti la coda di persone in fila per un ticket. Il Comune si era premurato di sistemare davanti al museo della Giostra transenne per scandire il serpentone di persone. Alle 9 apriva la biglietteria e le code hanno ricordato quelle di una volta in via Bicchieraia quando i quartieristi facevano laper essere i primi alla partenza della vendita dei tagliandi e quando non esisteva il click day.