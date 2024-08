M O Nasrallah | non c’è più motivo di ritardare attacchi a Israele

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 ago. (askanews) – La rappresaglia di Hezbollah annunciata da molti giorni per gliisraeliani sul Libano era stata rinviata a causa della “mobilitazione americana e israeliana” e per verificare se la risposta sarebbe arrivata “simultanemente o separatamente” dalle forze “dell’asse della resistenza”, cioè da iraniani, yemeniti, palestinesi e appunto dal partito armato libanese. Lo ha affermato nel suo atteso discorso televisivo il leader di Hezbollah, Hassan, secondo la sintesi del suo discorso pubblicata dal liveblog in inglese del quotidiano libanese L’Orient Le Jour. “Abbiamo anche aspettato – ha affermato – per dare una possibilità ai negoziati (su Gaza, ndr). Oggi è chiaro che Netanyahu sta stabilendo nuove condizioni. Non c’è piùdi aspettare”.