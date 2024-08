Kennedy junior | l' ago della bilancia a favore di Donald negli Stati in bilico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Kamala Harris ha chiuso i quattro giorni del Congresso nazionale democratico con un discorso ragionevolmente ben presentato nel quale oltre a elencare un'infinità di verità alternative sull'ex presidenteTrump ha soprattutto cercato di nascondere il suo ruolo nella presente amministrazione, il suo progressismo ultra liberale e il suo forte socialismo di governo. Sfortunatamente per lei, con l'appoggio offerto il giorno dopo a Trump, Robert F.Jr. non solo ne ha direttamente danneggiato le ambizioni elettorali, ma è anche riuscito a cancellarla del tutto dall'intero insieme mediatico. Inoltre, la logica in base alla qualeha illustrato la decisione di sospendere la campagna elettorale sua esua candidata alla vicepresidenza Nicole Shanahan, per schierarsi al fianco di Trump, è stata particolarmente incisiva.