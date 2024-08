Incidente ferroviario | coinvolto anche un freccia rossa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) La circolazione ferroviaria lungo la Ferrovia Adriatica è stata interrotta nel tratto tra Rimini e Ancona a causa di un investimento avvenuto poco prima delle 14 di oggi, nei pressi della stazione di Riccione. L’haun trenoproveniente da Milano e diretto a Taranto, provocando gravi disagi sul traffico.Leggi: Caterina ritrovata viva dopo quattro notti nel bosco. Era a funghi con il figlio Accertamenti in corso Le autorità giudiziarie stanno attualmente indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro se l’investimento sia stato il risultato di un gesto volontario o di un tragico. Ripercussioni sul traffico Le conseguenze per la circolazione ferroviaria sono state significative.