Impresa Torino 2-1 all’Atalanta | non dite a Cairo che Adams è forte il mercato è ancora aperto

(Di domenica 25 agosto 2024)-Atalanta 2-1: nonche, il. Ildi Vanoli compie l’. Batte 2-1 l’Atalanta che è una delle poche squadre candidate a vincere lo scudetto e che era reduce da un roboante successo per 4-0 sul Lecce. Ilinvece era reduce dalla cessione di Bellanova (proprio) dopo quella di Buongiorno al Napoli. Cessione di Bellanova di cui Vanoli ha detto di non essere a conoscenza. Prima del match c’è stata una nutritissima contestazione ai danni del presidente delUrbanoche da più di dieci anni tiene in ostaggio i tifosi granata ma poiché è editore di Gazzetta, Corsera, La7, è trattato dai suoi media come se fosse Florentino Perez. «vattene» gli striscioni con una faccia di maiale. Nonostante, ilha compiuto l’