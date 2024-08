Il tecnico vuole bloccarlo | imprevisto sul più bello per il Napoli? Di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilè alle prese con le operazioni più calde per regalare ad Antonio Conte pedine fondamentali. Tuttavia, possono esserci degli imprevisti che possono complicare i piani. Il mercato estivo si avvia sempre più alla conclusione e ilè entrato nel vivo delle operazioni in entrata, in seguito a una lunga fase di stand -by. È di queste ore l’affondo del club azzurro per Scott McTominay, per cui il Manchester United avrebbe accettato l’ultimo rilancio del club del presidente Aurelio De Laurentiis. Insieme a lui, per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe arrivare il suo compagno di Nazionale Billy Gilmour. Tuttavia, potrebbe esserci ancora qualche ostacolo da superare per il club azzurro, chearrivare quanto prima alla chiusura dell’affare.