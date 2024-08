Il costo della guerra per la Russia | un affare da 30 miliardi di euro l’anno solo per stipendi e sovvenzioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilcontro l’Ucraina per lasi aggirerebbe su una somma compresa tra i 2,75 e i 3 trilioni di rubli(pari a 30di), cifra corrispondente all’1,5% del Pil russo. Ma il dato, assolutamente parziale, si riferisce unicamente alla spesa pubblica per glidei soldati e dei mercenari e per lee i risarcimenti ai feriti e ai parenti dei militari caduti in combattimento. A fare i conti in tasca al Cremlino ci ha pensato uno studio del progetto Re:. Dal conto restano dunque esclusi i costi per il mantenimento dell’arsenale bellico in terra ostile e la conta dei danni in seguito agli assalti ucraini in territorio russo. Quanto guadagna un soldato russo al fronte La retribuzione dei soldati russi che vanno in prima linea ammonta a circa 16.000