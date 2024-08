F1 Sergio Perez | Oggi non avevamo il passo giusto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Prosegue il lungo ed estenuante digiuno di. Per il decimo weekend consecutivo, il pilota della Red Bull ha mancato l’appuntamento con il podio piazzandosi al sesto posto in occasione del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Un risultato che risulta comunque il migliore da Miami a questa parte, fatto che la dice lunga sulle attuali prestazioni del messicano. Il nativo di Guadalajara nello specifico ha dovuto cedere ila Lando Norris, vincitore di giornata davanti al fenomeno Max Verstappen, al ferrarista Chales Leclerc oltre che ad Oscar Piastri e Carlos Sainz. Lontano dall’essere soddisfatto, il pilota ha commentato ai media le sue sensazioni in zona mista.