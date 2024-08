È guerra tra Israele ed Hezbollah L’attacco dell’Idf dal Libano lanciati 320 razzi in risposta – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 agosto 2024) Si aggrava la crisi in Medio Oriente:ha annunciato un attacco preventivo mirato ai lanciamissili in, un lancio programmato alle 5 del mattino a cuiha replicato inviando 320su 11 siti israeliani. Il primo ministro Benjamin Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza alle 7 ora locale. «Il numero diKatyushafinora è più di 320 verso posizioni nemiche», dichiara in un comunicato, che aggiunge di aver preso di mira 11 basi e caserme israeliane. Il gruppo sostiene che «la prima fase si è conclusa con un successo totale», aggiungendo che si sono puntate «le caserme e le posizioni israeliane per facilitare il passaggio dei droni d’attacco verso obiettivi». Intanto il presidente Usa Joe Biden «sta monitorando attentamente la situazione».