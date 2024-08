Controlli a tappeto della Finanza lungo la costa delle Marche nel mirino anche barche lusso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Ancona, 25 agosto 2024 -in mareGuardia ditutta lamarchigiana. Nelledi. Tra giugno e agosto sono state ispezionate otto imbarcazioni di pregio per accertare la congruità dei redditi dichiarati dai proprietari rispetto al loro valore e per verificare l’eventuale presenza di elementi di evasione ed elusione fiscale. L’attività svolta ha permesso di contestate due violazioni per omessa compilazione del quadro RWdichiarazione dei redditi, nei confronti di altrettanti soggetti italiani residenti, detentori di unità da diporto battenti bandiera estera (la nave che batte bandiera di uno Stato è considerata a tutti gli effetti territorio dello Stato di bandiera, ciò comporta la soggezionenave e dell'equipaggio a bordo alla sovranità dello Stato di bandiera).