Calcio Jesina finisce 5-1 il test con il Borgo Minonna

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) I leoncelli si impongono nettamente nel classico galoppo col. Per i biancorossi, reti di Tittarelli (tripletta), A. Massei e F. Massei. Per il, rete della bandiera di May JESI, 25 agosto 2024 – Continua la marcia di avvicinamento dei leoncelli di mister Igor Giorgini al campionato. In attesa di conoscere definitivamente a quale sarà il torneo al quale parteciperà la, la squadra continua a sudare sul campo ed a conoscersi. Nel classico galoppo estivo al campo sportivo “Petraccini” di Jesi con il, formazione di Prima Categoria, laha fatto valere il maggior tasso tecnico imponendosi col risultato di 5-1. I leoncelli sono andati in rete con l’attaccante Tittarelli, autore di una tripletta, al 20’, al 28’ ed al 35’ del primo tempo. Nella ripresa invece, laè andata in rete altre 2 volte, prima con A. Massei al 63’, poi con F.