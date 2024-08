Caffè al bar quanto aumenta a settembre Confcommercio | Perché il prezzo di una tazzina è così diverso da Nord a Sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 –al bar, quali rincari ci aspettano a? Nelle previsioni di Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale e presidente regionale toscano di Fipe, “si potrà arrivare a 2 euro, dove oggi ilmedio dellaè di 1,50 euro”.al bar, i rincari previsti per“Senza ombra di dubbio la mia riflessione e quella di tutti i colleghi – premette Cursano – è che noi non ci limitiamo a servire unma diamo un servizio. Quindi ildi vendita è il risultato di ogni fonte di costo. La media, secondo le nostre previsioni, salità a 1,50 euro. E dove già oggi si vende a questo, si arriverà a 1,80-2 euro. E saremo comunque in perdita,con le tazzine non riesco a pagare i baristi, l’affitto. Diciamo che ilè un elemento attrattivo che fidelizza il cliente”.