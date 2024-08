C3 Aircross diventa grande Fino a 7 posti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) di Francesco Forni Avanza di grado Citroen C3. Il crossover francese cresce di dimensioni, con una lunghezza di 4,39 metri, con un passo di 267 centimetri. Una netta differenza rispetto ai 4,16 metri della generazione uscente. Resta un B-Suv, nella categoria, le ’ruote alte’ compatte, più apprezzata sul mercato, ma di stazza superiore, capace anche della configurazione a 7. Un plus più unico che raro nella sua classe. Lo stile è mutuato dalla C3 berlina, nonostante i 23 centimetri in più di lunghezza. Il frontale riprende lo stesso design inaugurato dalla piccola della Casa francese, più squadrato rispetto alla serie che va a sostituire. Il posteriore, con una coda verticale, necessaria per ospitare a bordo 7 persone. Sviluppata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, avrà motorizzazioni benzina, elettrica e ibrida, in linea con il modello da cui deriva.