Blacks è subito garra Vince il derby di un punto

(Di domenica 25 agosto 2024)Faenza 81 Neupharma Imola 80 FAENZA: Ndiaye 3, Poletti 13, Calbini 2, Vico 7, Naccari 1, Zangheri 12, Poggi 10, Dincic 10, Cavallero 20, Fragonara 2, Sirri ne, Tartaglia ne. All.: Garelli IMOLA: Masciarelli 29, Morina 9, Valentini 3, Magagnoli 3, Vannini 3, Santandrea, Galicia 4, Anaekwe 8, Kadjividi 5, Ambrosin 5, Ricci 7. All.: Galetti Altro ched’agosto.– Neupharma, gara che ha inaugurato la stagione di entrambe, ha visto oltre trecento persone al PalaCattani, con molti tifosi provenienti da Imola, niente male se si considera che il match si è giocato in un sabato pomeriggio agostano. La partita si è giocata su quattro quarti con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo (22-18; 41-43; 62-57), è stata all’insegna dell’agonismo.