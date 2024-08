Biro e quaderni un lusso per alcuni La Caritas avvia una raccolta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Lainterparrocchiale dei comuni di Quattro Castella e Vezzano organizza unasolidale di materiale scolastico. L’iniziativa benefica è stata programmata, come avvenuto gli scorsi anni, in occasione dell’imminente inizio delle lezioni scolastiche. Il materiale sarà raccolto, in una cesta, nelle Messe celebrate nelle giornate di sabato 31 agosto/domenica 1° settembre e anche il weekend del 7/8 settembre nelle comunità dei comuni di Quattro Castella e Vezzano (frazioni comprese). I volontari dellahanno ricordato che sta per "cominciare un nuovo anno scolastico e molte famiglie in difficoltà si rivolgono al centro d’ascolto interparrocchialeper un aiuto nell’acquisto della cancelleria.