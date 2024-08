Bimbo di 8 Anni Scompare e Percorre 8 Km a Piedi | Ritrovato a Giulianova Dopo Ore di Tensione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) Teramo - Undi 8, in vacanza con i genitori romani ad Alba Adriatica, è statoaver percorso acirca 8 chilometri. La scomparsa del piccolo, avvenuta ieri pomeriggio mentre giocava in uno stabilimento balneare, ha causato grande preoccupazione tra i turisti e le forze dell’ordine. Le ricerche, avviate immediatamente, hanno coinvolto carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e la guardia costiera, che hanno utilizzato motovedette per perlustrare il mare. La comunità locale si è mobilitata con grande rapidità, con numerosi genitori che hanno partecipato alle ricerche sulla spiaggia e lanciato appelli sui social media.