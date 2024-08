Bayesian il progettista della nave | Se chiudi tutto l’acqua non entra Il portellone laterale era aperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Colche già imbarcava acqua e inclinato verso il fondo marino da poppa, prima di adagiarsi su un lato, le vittime che dormivano e non sono riuscite a raggiungere il ponte e gettarsi in mare hanno cercato in tutti i modi di sopravvivere: in cinque erano nella stessa cabina del lato sinistro cercando bolle d’aria per respirare. I pm di Termini Imerese dopo sei giorni dal naufragio, in una conferenza stampa, raccontano quelli che finora sono dati di fatto sull’affondamento del veliero di lusso che ha provocato 7 morti su 22 persone a bordo, di cui sei passeggeri tra cui il tycoon Mike Lynch e la figlia Hannah. «Si è trattato di un evento repentino improvviso», ha detto il pm Raffaele Cammarano che coordina le indagini.