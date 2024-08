America’s Cup 2024 oggi in tv | orari regate preliminari 25 agosto programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)domenica 25(a partire dalle ore 14.00) andrà in scena la quarta e ultima giornata delledellaCup. Prosegue l’avventura a Barcellona, dove si muovono le battute iniziali della competizione sportiva più antica al mondo: spazio a una serie di match race, ovvero sfide testa a testa che permetteranno ai vari equipaggi di fare un punto della situazione sulle proprie barche e che consentiranno agli spettatori di capire qualcosa in più sugli AC75 che vedremo all’opera nelle acque spagnole. Nella giornata odierna si disputeranno le ultime tredel round robin: Team New Zealand aprirà le danze contro American American Magic, Luna Rossa incrocerà Alinghi e infine INEOS Britannia sfiderà Orient Express.