Alibi di ferro e la difesa del suocero | chi è Sergio Ruocco il compagno di Sharon

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 agosto 2024) Le indagini sull’omicidio diVerzeni proseguono senza sosta. Il marito è stato ancora una volta in caserma. Ecco chi è l’uomoè un semplice idraulico di 37 anni finito alla ribalta della cronaca dopo la morte della moglie. Il delitto di Terno d’Isola è ancora un mistero e l’attenzione è sempre puntata solamente suldella giovane donna. Un qualcosa di usuale quando si parla di femminicidio, ma in questo caso possiamo dire che la posizione dell’uomo è assolutamente diversa dagli altri episodi simili., ildi(Ansa) – cityrumors.itIl 37enne, infatti, non è assolutamente tra gli indagati.