Al buio e con la paura di rimanere intrappolati | veliero parla il sommozzatore

(Di domenica 25 agosto 2024) La tragedia del Bayesian, il super-affondato al largo di Palermo a causa di un "downburst", continua a tenere banco nelle cronache di fine agosto. Gli inquirenti sono al lavoro. Le prime certezze sono arrivate dopo cinque giorni e sono state esposte nella conferenza stampa organizzata dalla procura: “Ilè affondato di poppa in brevissimo tempo”, ha confermato il sostituto procuratore Raffaele Cammarano. “Cinque delle sei vittime sono state ritrovate in una cabina nella parte sinistra, e questo fa pensare che abbiano cercato di sopravvivere respirando fino all'ultimo centimetro di aria, cercavano bolle di ossigeno per sopravvivere”, ha aggiunto. Intanto cresce l'attenzione sulla vicenda e spuntano le prime ricostruzioni che si basano sul racconto offerto dai superstiti del naufragio.