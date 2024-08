AEW | Bryan Danielson è il nuovo campione del mondo scongiurato il ritiro ad All In

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Un match pazzesco, in cui malgrado la sconfitta Swerve è apparso come un gigante ed in cui tutto il pubblico era terrorizzato di stare assistendo all’ultimo match dell’American Dragon. E invece no. Un incontro epico che mette in palio non solo il titolo mondiale AEW, ma anche la carriera di. L’atmosfera è elettrica fin dall’inizio, con Jim Ross che ricorda di aver firmato il primo contratto di25 anni fa. Strickland titanico,soffre e resiste Il match parte con scambi tecnici, ma presto si trasforma in una battaglia brutale. Swerve attacca il braccio infortunato di, mentre quest’ultimo risponde con chop e calci micidiali. L’azione si sposta fuori dal ring, con entrambi che eseguono mosse spettacolari. Un momento cruciale arriva quando l’arbitro viene accidentalmente colpito.