Winson Salem Atp 250 Sonego vola in finale | battuto Goffin per due set a zero

(Di sabato 24 agosto 2024) Conquista una grande, a seguito di un'ottima semi, Lorenzo. Il tennista torinese è impegnato al TorneoAtp 250. Il numero 58 al mondo in ATP ha vinto sul belga Davidper 6-3, 6-2. Il suo avversario arriverà dall'altra semiin programma, quella tra lo statunitense Alex Michelsen (52 Atp) e l'outsider del torneo, il 33 Pablo Carreno-Busta (300 Atp). Foto ATP da FITP Tennis – Facebook