Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 12:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 FIRENZE-Roma SI SONO FORMATE CODE DI 3 KM A CAUSA DI UN INCENDIO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO VERSO FIRENZE. TSEMPRE SULL’A1 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE. CIRCOLazioNE PARTICOLARMENTE INTENSA NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA RIO CLARO E SPERLONGA IN DIREZIONE GAETA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 11:30 - RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO A DOMANI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 11. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 10:30 - TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 10. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 09:30 - PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. ASTRALSPA. PER IL RESTO IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLA RETE VIUARIA REGIONALE, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. romadailynews
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