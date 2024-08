Un atleta pratese ai campionati del mondo giovanili di kickboxing

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Prato, 24 agosto 2024 - Ci sarà anche unal via deideldiin programma a Budapest fino al 1 settembre. Si tratta di Gabriele Fedele, 15 anni, fresco campione italiano Cadetti, categoria 57 chili. Oggi il rappresentante dell'associazione sportivaKai Muay partirà per l'Ungheria assieme alla delegazione azzurra. La selezione è suddivisa in tre specialità: Fedele rappresenterà l'Italia nel kick light. L'praticada tre anni. Ha cominciato ad allenarsi con Emily Wahby, per poi proseguire col team agonistico dell'associazione sportiva Kai Muay. Un gruppo composto dal maestro Francesco Mazzoni, dall'altro maestro Leonardo Bertini, dagli istruttori Francesco Martinello e Alessandro Bertoglio, e appunto dalla stessa mental coach Emily Wahby.