Ultima Generazione | In Austria la protesta si ferma? In Italia no | la repressione aumenta ma puntiamo a coinvolgere altri strati sociali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “Abbiamo dovuto chiedere una rettifica. Titolare, come ha fatto qualche giorno fa un quotidiano, che noi ecoattivisti ‘appariamo elitari e che smetteremo con i blitz plateali che ci danneggiano’, senza evidenziare con chiarezza che si trattava della posizioneca, ci ha lasciato veramente perplessi. Per noi è stato un concreto esempio di disinformazione. Il clickbait sta uccidendo la buona informazione”. E’ arrivata la risposta diall’intervista alla leader dell’omonimo movimentoco Marina Hagen, in cui quest’afva la decisione un cambio di passo e di modalità dire, considerate, per l’, inefficaci quelle fatte finora.