Torna il pizzo protagonista dei look delle star come Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilè il grandedell’estate 2024. A dimostrarlo ci pensano le, dain vacanza a Madonna, che l’ha sfoggiato a Portofino. Se Madonna è arrivata in Italia fasciata in un abito in, allora non bisognerà porsi troppe domande in merito al trend dell’estate 2024. Le celebrità, infatti, hanno dimostrato che unatendenze predominanti della bella stagione è proprio il. Negli ultimi anni, èto alla ribalta soprattutto sul tappeto rosso degli eventi internazionali più glam. Ma ilsi è ritagliato uno spazio tutto suo anche nelle tendenze della bella stagione.