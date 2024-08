Terribile incidente una moto si scontra con un’auto | due morti e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Foto di repertorioNel pomeriggio di sabato 24 agosto, un tragicoha avuto luogo sulla statale 18, nei pressi dello svincolo di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Lo scontro tra una macchina e unaha portato al triste bilancio di duee un. Le vittime sono un uomo di 48 anni e una donna, entrambi in sella alla, deceduti a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto.Leggi anche: Tragicosull’A2, i poliziotti si stringono accanto al padre della bimba morta Il terzo coinvolto, un uomo che guidava una delle altre due vetture coinvolte, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Salerno in condizioni critiche. Al momento, non è stato possibile identificare una delle due vittime poiché il corpo è stato sbalzato fuori dalla carreggiata e si trova ancora in fase di recupero.