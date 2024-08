Ternana c’è tanta voglia di riscatto Guida | Puntiamo a una grande stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) In casa rossoverde si prende atto delle insidie che caratterizzano la Serie C, ma ladiè tangibile. Alla retrocessione è seguita un’inevitabile fase di assestamento, complicata nel rapporto con la piazza, ma anche negli equilibri interni alla società dove il confronto è stato senza esclusione di colpi (e colpi di scena). La macchina operativa è tornata progressivamente a pieni giri e dal mercato sembra uscire una squadra competitiva. "L’obiettivo è quello di una– spiega il presidente Nicola– e non può essere altrimenti dopo quanto accaduto. Lo dobbiamo alla città e ai tifosi. Anche noi siamo feriti in modo profondo dalla retrocessione, avvenuta in pratica per un solo punto. Sono soddisfatto del mercato.