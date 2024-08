Sorpresa TikTok | sblocca gli annunci sugli alcolici negli Stati Uniti e Canada

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 agosto 2024)ha inaspettatamente aperto le porte alla pubblicità die in, segnando un importante cambio di rotta per la popolare piattaforma social. Questa decisione,ata l'8 agosto 2024, ha già messo in moto l’industria del vino e dei liquori, pronta a sfruttare questa nuova opportunità di marketing. Mentre in Occidenterivede le sue strategie, in Cina la sua controparte, Douyin, già da anni ha trasformato il mercato del vino, con un boom di vendite online e live streaming che hanno rivoluzionato l'e-commerce nel settore delle bevande alcoliche. Al via per le pubblicità disuPrima dell'aggiornamento di agosto,trattava l'alcol con regolamentazioni severe simili a quelle per le droghe pesanti e le armi da fuoco.