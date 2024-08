Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "L'sanguinerà da, si ammalerà e marcirà dall'interno, fino a quando parti del suo corpo inizieranno a cadere": lo scrive su Telegram il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo, nel giorno del 33mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. "Non tutte le generazioni hanno l'opportunità di assistere alladi un. Proprio quell'che ama venderee violenza Siamo stati davvero fortunati a diventare non testimoni ma partecipanti diretti per la seconda volta. Dopo l'sovietico, è tempo di deporre nella bara il suo erede: quello. Perché questo è uno sviluppo storico obbligatorio e irreversibile - si legge nel messaggio -. Nonostante tutte le strane riflessioni analitiche sulla stabilità e sulle risorse della Russia, che sembrano permetterle di sopravvivere alla lunga guerra aggressiva che ha iniziato, non è così.