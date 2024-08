PEM FESTIVAL 19 eventi a partire da stasera

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 24 agosto 2024) Si parte24 agosto con il ““PeM!– Parole e Musica in Monferrato”, 19 eventi fino a ottobre. Da Giulio Scarpati a Nuzzo e Di Biase, dai Fast Animals and Slow Kids a Cochi Ponzoni, da Garbo a unomaggio a Ernesto Ferrero. E ancora: Gianni Biondillo, Nando De Luca, Bruno Gambarotta, Simona Molinari, Cristina Donà, Andrea Mirò, Lamante, Valerio Lundini, Willie Peyote, Alessia Tondo, lo spettacolo ‘SCONFINARE’, la finale nel contest musicale con M3CARL, MABI, MOSI, PIERC E LINN. Ecco il programma completo delin programma da oggi sabato 24 agosto a ottobre, in dieci comuni piemontesi con la direzione artistica di Enrico Deregibus. Al via la nuova edizione del “PeM!– Parole e Musica in Monferrato” Parte oggi 24 agosto e prosegue fino a ottobre l’edizione 2024 del “PeM!– Parole e Musica in Monferrato”, con 19 eventi in programma.