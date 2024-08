Palermo il ritorno di Salvatore Sirigu | il portiere in rosanero dopo 13 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilha annunciato ufficialmente ildi, che è di nuovo undei13. L’estremo difensore classe 1987 ha firmato un contratto annuale fino al giugno 2025,essersi svincolato dal Karagümrük. “A– si legge sul comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club – il bentornato ada parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia”. Un innesto di sicura esperienza e affidabilità quello di, che aha mosso i primi passi da professionistaessere stato anche capitano della Primavera. Nel periodo dal 2009 al 2011 sono arrivate grandi soddisfazioni, come la qualificazione per l’Europa League e il definitivo lancio dinel panorama internazionale come dimostrato dalle successive esperienze al Paris Saint-Germain e al Siviglia.