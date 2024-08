Opensignal misura l’esperienza roaming | all’estero navighi come a casa?

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 24 agosto 2024) Quando sei, per svago o per lavoro,inallo stesso modo di quando sei a a? È quanto si è chiestoe il risultato dell’analisi è poco confortante.è difficile che si riesca a navigare sotto rete 5G ed anche per le reti 4G la situazione non è migliore, mentre è più probabile che gli smartphone si trovino sotto reti 2G e 3G. Broadband Reliability Experience: qual è il miglior operatore in Italia?Nel mondo connesso di oggi, la qualità delmobile è cruciale, sia per i viaggiatori che per gli utenti locali. La capacità di rimanere connessi senza interruzioni durante i viaggi è diventata una priorità per molti. Tuttavia, nonostante i progressi tecnologici, esistono ancora notevoli differenze tradidegli utenti in viaggio e quella degli utenti locali.