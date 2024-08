Nobody’s Left è l’ennesimo SCAM? Alcuni indizi lo suggeriscono

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 24 agosto 2024) Nel settore videoludico ci sono sia piccoli Indie che si distinguono per la loro originalità e per la cura maniacale ai dettagli, perle che meritano un posto speciale nella propria liberia giochi, che tripla A, tuttavia nella massa a volte emergono dei veri e propri, che fanno molto parlare di sè, uno degli ultimi è stato indubbiamente The Day Before. Nuovoin vista? Facciamo chiarezza Quando è troppo bello per essere vero in realtà non lo è, o almeno il più delle volte. Le tante premesse che un titolo offre spesso ci fa sognare, ma poi risulta dopo una lunga attesa una vera fregatura, sia perchè il lavoro ultimo è ben lontano da quello inizialmente mostrato o immaginato dai giocatori, che per il fatto che a volte i progetti in questione risultano dei veri e propri