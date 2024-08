MOVIOLA – Udinese-Lazio Il guardalinee sbaglia Doveri no | il VAR assegna l’1-0 a Lucca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024)in vantaggio dopo pochi minuti contro la. A sbloccare il risultato a Udine è Lorenzo, ma fa discutere la reteta ai padroni di casa. Pochi secondi prima che il centravanti segnasse il il gol del vantaggio, ilaveva infatti alzato la bandierina per un sospesso fuorigioco di Payero sulla corsia di destra. L’arbitroha giustamente aspettato la fine dell’azione, non fischiando nel momento in cui ha visto il suo assistente alzare la bandierina. In questo modo, con l’azione che si è conclusa, il VAR è potuto intervenire, stabilendo che il fuorigioco di fatto non c’era e quindi il gol era regolare. Qualche protesta da parte dei due difensori centrali biancocelesti Romagnoli e Casale, che lamentano il fatto di essere stati condizionati dalla bandierina alzata dell’assistente.