LIVE Inter-Lecce 1-0 | Thuram sfiora il raddoppio salva Falcone

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)è il match valido per la seconda giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Luca Gotti. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 60? Giallo per Banda: fallo su Barella in ripartenza. 57? Cross di Gallo per Krstovic, la palla scorre verso il fallo laterale. 53? OCCASIONISSIMA PER, PARATA INCREDIBILE DI PIEDE DI!! 52? Gira Baschirotto in avvitamento, Sommer para senza problemi. 49? Verticalizzazione di Bastoni, Barella imbuca pere il francese di sinistro sbaglia davanti alla porta. ERRORACCIO A TU PER TU CON! 47? Darmian si prende gli applausi di San Siro dopo la chiusura in velocità su Banda. 21.