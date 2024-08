L’America democratica Harris traccia la rotta | Diritti difesa del ceto medio Sostegno a Kiev e Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) di Giampaolo Pioli CHICAGO Ci hanno provato in tutti i modi, ma alla fine i rappresentanti dei gruppi palestinesi, anche se erano delegati “non committed”, non li hanno fatti parlare. Nessuno doveva rovinare la straordinaria e affollatissima serata per l’incoronazione di Kamala. Neppure con una sola parola sbagliata o irriverente., dopo aver raccontato la storia della sua famiglia, mentre spiegava il suo programma politico, non poteva essere più netta: "Sosterremo sempre il diritto di Israele a difendersi e forniremo sempre tutti i mezzi necessari per farlo, ma sosterremo anche il diritto dei palestinesi alla loro autodeterminazione. Hamas ha commesso un atto terroristico che va condannato e punito con forza, però dopo la morte di tante vittime innocenti a Gaza è necessario il cessate il fuoco immediato accompagnato dal rilascio degli ostaggi".