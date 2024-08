La vittima più giovane | Avevo capito subito che la mia Marisol non ce l’aveva fatta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Aveva solo diciotto mesi. E il terremoto se l’è portata via mentre dormiva, di notte, immersa nei suoi sogni. Lapiùdello spaventoso sisma di otto anni fa fu la piccola, divenuta uno dei simboli di quella tragedia. I genitori, Massimiliano e Martina, non poterono far nulla per salvarla e tanta era la rabbia per una situazione talmente più grande di loro e di fronte alla quale erano completamente impotenti. I due, che all’epoca erano poco più che dei ragazzi, sono riusciti però a convivere con il dolore. Invece di abbattersi, con grande coraggio e dignità, si sono rialzati e hanno deciso di mettere al mondo altri due bambini: Paola, nata il primo settembre del 2017, quindi circa un anno dopo la scomparsa della piccola, e Niccolò, venuto alla luce appena un anno e mezzo fa.