Italia incidente aereo È venuto giù in un attimo

(Di sabato 24 agosto 2024) Pavullo nel Frignano – Un uomo è morto stamattina in uncon unultraleggero nei pressi dell’aeroporto di Pavullo nel Frignano, situato sull’Appennino modenese. L’è avintorno alle 12.30 e ha lasciato sotto shock la comunità locale. Al momento, l’identità e l’età della vittima non sono ancora state rese note dalle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, l’ultraleggero avrebbe avuto problemi durante la fase di decollo, precipitando verticalmente e schiantandosi in un campo adiacente alla recinzione dell’aeroporto. I vigili del fuoco e il personale del 118 sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’. Fortunatamente, non risultano altri feriti. Le cause esatte del tragico evento sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità ipotizzano che possano essere legate a problemi tecnici durante la fase di salita dell’ultraleggero.