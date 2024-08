Hockey su pista il pratese Zampoli verso Goldencat e Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Prato, 24 agosto 2024 - Ha chiuso la stagione vincendo con i compagni dell'Trissino “solo” una Supercoppa Italiana, mancando l'appuntamento con il terzo Scudetto consecutivo dopo aver letteralmente fatto incetta di trofei nelle stagioni precedenti. Prima di rituffarsi sul campionato di Serie A1 e sulla Champions, per Stefanoè tuttavia tempo di concentrarsi sulla Nazionale. Già, perché il portiere di Prato è stato incluso nella lista dei giocatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale disu, Alessandro Bertolucci (che da giocatore fu peraltro tra gli artefici dello “storico” Scudetto vinto dalla Primavera Prato nel 2002/03) per il ritiro che si è chiuso giovedì scorso a Recoaro Terme (in provincia di Vicenza). Ed è stato confermato anche per la seconda parte del raduno, che si terrà sempre a Recoaro domani per chiudersi martedì prossimo.