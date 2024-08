GTWC Europe prima vittoria nella Sprint Cup a Magny-Cours per Porsche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)per Rutronik Racing e perCup del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS a. Patric Niederhauser/Sven Müller festeggiano dopo una gara-1 semplicemente perfetta dopo una spettacolare bagarre contro la di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I tre volte campioni della serie e virtuali leader del campionato hanno provato a fare la differenzaparte della manifestazione, la vettura bavarese ha conquistato presto la leadership dopo un’accesa lotta contro la Ferrari 296 GT3 n. 14 Emil Frey Racing di Ben Green. La sosta anticipata rispetto ai rivali non ha però sorriso alla squadra di Vincent Vosse che nel traffico ha permesso la risposta da parte della concorrenza. L’elvetico Patric Niederhauser (Rutronik Racing Posche n. 96) non ha perso quindi l’occasione per attaccare la BMW n.