Gli italian boys di Kamala chi prova a per intercettare il vento Usa

(Di sabato 24 agosto 2024) Gli «» dipubblicano felici sui loro profili social le foto della loro partecipazione alla convention di Chicago dove la Harris è stata incoronata candidata dei Democratici. Peppe Provenzano e Roberto Speranza, il responsabile esteri della segreteria del Pd e l'ex ministro della Salute di Conte e Draghi, sono gli emissari di Elly Schlein in terra d'America. «Mr mascherina» (quella contro del Covid, ovviamente) si fa immortalare sorridente insieme all'ex speaker del Congresso Nancy Pelosi e mostra entusiasta un cartello con la scritta «», ma viene immediatamente subissato di post che lo invitano a restare negli Stati Uniti. Provenzano, invece, lancia un monito a tutti i progressistii, affinché la «lezione» che arriva dalla "Città del" non vada sprecata: «Si vince se si è uniti». Tradotto: importiamo il modello Harris-Walz anche in Italia.