Corsi d acqua il Wwf di Rimini La vegetazione essenziale per la difesa dalle erosioni non è un rifiuto

Rimini si interessa delle condizioni ambientali dei Corsi d’acqua riminesi e interviene sul merito rivolgendosi alle amministrazioni locali, agli organi tecnici e ai mezzi di informazione. Ora è giunto il momento per fare il punto della situazione. Riminitoday.it - Corsi d'acqua, il Wwf di Rimini: "La vegetazione essenziale per la difesa dalle erosioni, non è un rifiuto" Leggi su Riminitoday.it Da decenni il Wwf della provincia disi interessa delle condizioni ambientali deid’riminesi e interviene sul merito rivolgendosi alle amministrazioni locali, agli organi tecnici e ai mezzi di informazione. Ora è giunto il momento per fare il punto della situazione.

Per tutelare la risalita del pesce novello nei corsi d'acqua, la Regione Emilia-Romagna ha istituito il divieto temporaneo di pesca sportiva e ricreativa, con qualsiasi attrezzo, dalle 20 di domenica 30 marzo fino alle 21 di sabato 31 maggio, con chiusura totale per l'intera giornata...

Allerta meteo 'gialla' in tutta la provincia come in tutta la Romagna per la giornata di sabato 29 marzo, l'allerta è per criticità idraulica e idrogeologica, cioè per le possibili piene dei corsi d'acqua e per le frane.

La Regione ha deciso di anticipare l'approvazione del bilancio 2025-27 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile dandole così piena operatività e disponibilità dei fondi, senza dover aspettare il termine dell'esercizio provvisorio, previsto per fine aprile.

Foggia, il WWF contro i nuovi invasi: «L'acqua che arriva al mare non è persa, serve alla vita» - «L'acqua che raggiunge il mare non è acqua persa»: il WWF Foggia interviene per correggere una visione che si sta facendo largo nel dibattito pubblico locale, secondo cui servirebbero nuovi invasi

Wwf Foggia: «Le riserve d'acqua sono utili durante i periodi di crisi idrica» - Le paludi bonificate, come i laghi della Contessa e Pantano ed ancora le marane e le casse di espansione fluviale ...

Corsi d'acqua in Provincia di Chieti: la nuova delibera - CHIETI – Il consiglio provinciale ha approvato una delibera stamattina che definisce quali corsi d'acqua nel territorio provinciale sono di competenza della Provincia di Chieti.