Sede la replica del circolo Arci Non possiamo lasciare quegli spazi Eventi pronti a cambiare gli orari

Arci e circolo Bolognesi si sono attivati per individuare una soluzione concreta e condivisa, non potendo pensare di rinunciare a uno spazio che è parte integrante della cultura e della socialità della città da quarant'anni. Dopo la notizia del provvedimento notificato dal Comune al Bolognesi, nel quale l'amministrazione ha – pur avendo avviato un dialogo con i gestori – ordinato di liberare i locali, arriva la replica dei vertici Arci. Il nodo di fondo, al di là dell'esigenza manifestata dall'amministrazione di voler avviare un progetto di "valorizzazione dell'immobile", è l'esposto presentato dai cittadini per via delle attività rumorose svolte dal Bolognesi in piazza San Nicolò. Su questo punto, la replica è molto chiara. "A seguito dell'esposto – si legge nella nota – il circolo si è attivato con nuove valutazioni di impatto acustico che hanno condotto al rilascio della nuova autorizzazione ambientale dal Comune".

