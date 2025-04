Migliora la viabilità Vie e marciapiedi liberi dalle erbacce

viabilità arriva un importante Miglioramento per Monza. L'amministrazione comunale ha stanziato nuove risorse per potenziare il diserbo dei 300 chilometri di strade e marciapiedi cittadini. A partire da maggio, il servizio di Global Service – cui è affidata la manutenzione delle aree verdi a Monza – affiancherà impresa Sangalli negli interventi lungo la rete stradale, con l'obiettivo di garantire migliori condizioni di cura della città, grazie a un'attività più strutturata, tempestiva e capillare sul territorio.Tra le novità più significative l'introduzione, per entrambi gli appaltatori, dell'obbligo di rimuovere i residui del diserbo e degli sfalci entro 30 minuti dal passaggio del mezzo: un cambiamento chiave per ridurre al minimo i disagi dovuti agli accumuli degli sfalci e Migliorare la pulizia immediata delle aree trattate.

