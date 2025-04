Volvera uccide i vicini di casa e si toglie la vita

Leggi su Open.online

Duplice omicidio e suicidio ain provincia di Torino. Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ucciso Chiara Spatola (28) e Simone Sorrentino (23). La coppia, secondo quanto scrive l’Eco del Chisone, stava per trasferirsi in un’altrae in un’altra città, a Rivalta Torinese. Questa sera il camionista avrebbe suonato al campanello dell’appartamento dei due giovani, facendosi aprire. Poi l’aggressione, i cui dettagli devono ancora essere chiariti dagli investigatori. Chiara e Simone hanno cercato di fuggire ma non sono riusciti a mettersi in salvo.La liteLa lite è scoppiata indei due ragazzi, per poi terminare nel sangue giù in cortile, dove i militari hanno trovato i tre cadaveri. Longo ha ucciso i due con un grosso coltello. Con il quale si è poi ucciso colpendosi alla gola.