XXV Aprile i festeggiamenti Noi continueremo a ballare

"Festeggeremo con migliaia di riminesi e ospiti che sobriamente hanno sempre ricordato i valori che hanno liberato l’Italia, riaffermati in 80 anni anche dallo scomparso papa Francesco”. Al parco XXV, alla serra della Cooperativa Centofiori, non si rinuncia ae festeggiare la Liberazione checché ne dica il ministro Musumeci. L’intervento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad aveva già ribadito come le iniziative organizzate dall’amministrazione pubblica non avrebbero risentito dell’appello lanciato dal ministro, che aveva chiesto sobrietà visto il lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice. Non a caso il Comune ha confermato il programma della commemorazione. Un palinsesto iniziato ieri alle grandi Officine di via Tripoli, con l’omaggio all’80esimo anniversario della Liberazione da parte delle divise blue degli operai, che in corteo hanno ricordato i compagni caduti durante la Resistenza.