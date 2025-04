Boom dei casi di cancro al colon tra gli under 50 scoperta possibile causa

colon-retto tra i giovani adulti sono purtroppo in costante aumento a livello globale. Come illustrato dai colleghi di Today.it si tratta di un fenomeno allarmante che ha sorpreso la comunità medica, dato che questa forma di cancro è stata storicamente. Leccotoday.it - Boom dei casi di cancro al colon tra gli under 50: scoperta possibile causa Leggi su Leccotoday.it Negli ultimi decenni, i tassi di tumore del-retto tra i giovani adulti sono purtroppo in costante aumento a livello globale. Come illustrato dai colleghi di Today.it si tratta di un fenomeno allarmante che ha sorpreso la comunità medica, dato che questa forma diè stata storicamente.

Ne parlano su altre fonti

Influenza e polmoniti stanno colpendo duramente l’Italia, ma l’attenzione ai sintomi può fare la differenza: secondo il professor Fabrizio Pregliasco, tra i segnali da non sottovalutare ci sono l’aumento della frequenza cardiaca e il peggioramento della tosse, che sono disturbi che possono fare capire quando si sviluppa la polmonite.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il numero di tumori al polmone diagnosticati nelle persone che non hanno mai fumato è in aumento: un nuovo studio dell’IARC rileva che l’inquinamento atmosferico è un fattore determinante nell’insorgenza della malattia nei non fumatori, con rischi crescenti osservati tra i più giovani, in particolare le donne.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Qual è l’età del cancro? Una nuova ipotesi sulla crescita accelerata del tumore del colon-retto nei giovani, storicamente considerato una malattia dell’età avanzata, sta emergendo sempre più frequentemente negli under 50 anni. Un team di ricercatori e medici di Ifom 🔗ilgiornaleditalia.it

Scoperta la possibile causa del boom dei casi di cancro al colon tra gli under 50; Tumori all'intestino in forte crescita nei giovani: le diete che aumentano i rischi secondo due studi; Il tumore colpisce sempre più i giovani. Gli oncologi: “Aumento dei casi negli under 50”; Tumore del colon-retto nei giovani: una crescita di cui non sono ancora chiare le ragioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scoperta la possibile causa del boom dei casi di cancro al colon tra gli under 50 - Un nuovo studio pubblicato su Nature evidenzia come una tossina potrebbe aver causato l’aumento dei casi di tumore del colon-retto tra i più giovani ... 🔗today.it

Tumore al colon in pazienti sempre più giovani: campanelli d'allarme ed età giusta per i controlli - Tumore al colon tra giovani sempre più diffuso: ecco quali sono i campanelli d'allarme e quale è l'età più giusta per cominciare a fare i controlli preventivi. 🔗gazzetta.it

Medicina, in aumento i casi di tumore al colon tra i giovani: dieta e alimentazione la causa principale - I giovani e giovanissimi si ammalano sempre di più di tumore al colon, con un aumento dell'incidenza che è addirittura del 500% tra gli adolescenti: a pesare sono innanzitutto gli stili di vita e la s ... 🔗corrieretneo.it