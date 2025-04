Ottant’anni dopo il 24 aprile 1945 Ricordo la paura le corse nei rifugi e poi le grida ’Arrivano gli inglesi’

Ottant'anni fa, il 24 aprile 1945, lei c'era. Al fianco di centinaia di ferraresi festanti accoglieva i liberatori, i soldati inglesi dell'VIII armata. Giuseppina "Pina" Lazzarini, vedova Di Giuseppe, 98 anni portati benissimo, ricorda perfettamente quella giornata storica: "Abitavo con i genitori e i miei fratelli in via Spronello e quel mattino con cielo azzurro e sole splendente, sentii gridare Arrivano, arrivano! Uscii di casa e, come facevo spesso, mi trovai con i compagni di scuola (penultimo anno di Ragioneria) in piazza Verdi. C'era già gente nella via Carlo Mayr che cominciammo a percorrere verso San Giorgio; da un balcone si affacciò una conoscente che gridava entusiasta che ora il figlio sarebbe tornato. Ricordo tante persone sui marciapiedi mentre passavano i soldati.

